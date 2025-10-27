Ефимов: Москва сэкономила 50 млрд рублей благодаря экспертизе строительных проектов
За первые девять месяцев текущего года стоимость финансируемых из московского бюджета строительных проектов сократилась на 12,2%, согласно данным государственной экспертизы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе – сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2 процента. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 миллиарда рублей, что на 78 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил вице-мэр.
Первоочередная задача госэкспертизы — соблюдение при возведении объектов государственных стандартов безопасности и иных норм при строительстве объектов. Ценовые показатели и сметные нормативы анализируются для того, чтобы исключить нерациональное расходование бюджетных средств.
По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, экспертами проверяются соответствие представленных в смете данных, материальных ресурсов и заявленных объемов и видов работ столичной сметно-нормативной базе. Проект получает положительное заключение, если соответствует всем требованиям.
Средства, которые будут оптимизированы в рамках экспертизы, можно направить на другие градостроительные проекты, например, на строительство и ремонт спортивных, образовательных и социальных учреждений.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru