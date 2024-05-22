Ефимов: Москва привлекла инвесторов к сохранению 42 объектов недвижимости

Инвесторы выкупили у столицы помещения в объектах культурного наследия и исторические здания суммарной площадью порядка 6000 «квадратов» с начала 2023 года. Это поможет подключить инвесторов к сбережению памятников истории и подготовить их к современному использованию. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В частности, недвижимость продается в старинных усадьбах и доходных домах. Инвесторы привлекаются к реставрации памятников регионального и федерального значения, а также объектов культурного наследия. Они должны обеспечить сохранность памятников и согласовывать все работы с Департаментом культурного наследия.

«Покупка исторических зданий и помещений в объектах культурного наследия позволяет предпринимателям вести бизнес в районах города с высокой деловой, потребительской и туристической активностью. При этом покупатели обязуются при необходимости отреставрировать купленную недвижимость, а также использовать ее в соответствии с охранными предписаниями. В 2023 и первом квартале 2024 года инвесторы приобрели 42 объекта недвижимости общей площадью 5,95 тысячи квадратных метров. Из них 30 помещений и зданий общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров находятся в центре столицы», — заявил вице-мэр.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в 2024 году в ходе торгов были реализованы 11 помещений суммарной площадью порядка 1400 «квадратов» в объектах культурного наследия, на каждый лот претендовали до 20 участников (в среднем — шесть участников). Министр отметил, что большинство объектов были проданы с превышением начальной цены. Гаман связал положительную динамику, в частности, с изменением в июле 2023 года федерального законодательства, предусматривающего возможность покупки помещений в исторических зданиях на аукционах вместо проведения конкурсных процедур. Это позволяет участникам не выдвигать окончательное предложение, а торговаться на протяжении процедуры.

Кроме того, в столице налажена система проактивного мониторинга состояния памятников архитектуры и функционирует контроль производства работ на исторических объектах.

По словам главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, ведется постоянное наблюдение за состоянием объектов культурного наследия. Памятники архитектуры детально обследуются раз в пять лет, формируется акт технического состояния объекта и сроки проведения работ по сохранению. За каждым объектом закреплен инспектор, поддерживающий связь с собственниками и отслеживающий состояние памятника, добавил он. Все работы отвечают охранному обязательству и акту технического состояния и ведутся лишь после согласования проектной документации и выдачи разрешения.

