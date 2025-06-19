Ефимов: Москва подписала соглашение о сотрудничестве в области обращения со стройотходами

Москва в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписала договор с ООО «Большая тройка» об информационном взаимодействии и сотрудничестве в области обращения с отходами строительства, сноса и грунтами (ОССиГ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что на сегодня отрасль обращения с ОССиГ – одна из активно развивающихся и инновационных, а цифровизация – важный фактор, обеспечивающий ее рост, повышение прозрачности и эффективности.

«Это вклад не только в развитие отрасли, но и в экологию города. Цифровизация уже показала результаты: с момента внедрения автоматизированной информационной системы под цифровым контролем было перемещено более 130 миллионов тонн строительных отходов», – отметил заместитель мэра.

Он также рассказал, что подписанное соглашение усилит внедрение автоматизации, передачу полезных практик создания информационных ресурсов и сервисов, а также агрегации данных в области обращения с ОССиГ.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский назвал подписание соглашения – важным шагом в развитии системы управления строительными отходами в столице.

Глава департамента также считает, что введение цифрового контроля за перевозкой строительных отходов в Москве поспособствует развитию рынка вторичных ресурсов, а также приведет снижению количества правонарушений в области охраны окружающей среды.

