Ефимов: Москва подписала пять соглашений по программе КРТ на ПМЭФ

Делегация комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы заключила пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ), из них три подписано с банками и два – с девелоперами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице
«Сейчас в программу комплексного развития территорий включено более 3,1 тысячи гектаров земли. Инвестиции в 236 проектов оцениваются в 17,3 трлн рублей. Подписанные соглашения не только будут способствовать созданию новых комфортных кварталов в столице, но и повысят доступность для инвесторов кредитных продуктов. Кроме того, договоренности помогут развить инструменты финансирования проектов комплексного развития территорий», – рассказал Ефимов.

Партнерские соглашения по программе КРТ власти Москвы подписали с Московским кредитным банком, ВТБ и Банком ДОМ.РФ. С девелоперами подписаны договоры на реализацию проектов КРТ на участке бывшей промзоны «Южный порт» и на Староволынской улице.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в районах Фили-Давыдково и Печатники в рамках двух соглашений с инвесторами построят примерно 1,8 млн квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты составят около 460 млн рублей. Реализация программы позволит создать 13,3 тысячи рабочих мест, а будущий ежегодный доход от нее оценивается в 7,2 млрд рублей.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:ЭкономикаМосква

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