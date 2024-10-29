Ефимов: Москва передала четыре участка для постройки деловых комплексов в Коммунарке

С начала года столица выделила четыре участка земли для возведения общественно-деловых зданий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районе Коммунарка Новомосковского административного округа, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он отметил, что реализация МаИП помогает развивать инфраструктуру города и создавать рабочие места при участии девелоперов.



«С начала 2024 года город предоставил 5,4 гектара земли на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа для строительства четырех многофункциональных комплексов. Общая площадь объектов превысит 340 тысяч квадратных метров», – поделился он.



Новые комплексы планируют возвести в течение пяти лет. В них расположатся банки, рестораны и другие объекты.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что общая площадь многофункциональных комплексов составит 300 тысяч квадратных метров. Для их постройки Москва предоставила инвесторам три участка площадью 3,7 гектара земли. Для реализации проектов застройщики получают землю без торгов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории ТиНАО было выделено 18 земельных участков с начала 2024 года.

