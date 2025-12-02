Ефимов: Московский фонд реновации сохранил лидерство по вводу жилья

Лидером по вводу жилья среди отечественных компаний-застройщиков по итогам января-ноября текущего года вновь стал Московский фонд реновации жилой застройки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам 11 месяцев Московский фонд реновации вновь занял первое место по объему ввода жилья среди компаний-застройщиков Москвы и всей России. С начала 2025 года в столице в рамках реализации программы реновации построено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. При этом в ближайшие три года планируется возвести еще 8,7 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселение в новые квартиры», – отметил вице-мэр.

Новостройки по программе реновации ветхого жилья возводятся по принципу безбарьерной среды: для удобства жильцов предусмотрены современные лифты, а входные группы и вестибюли находятся на уровне земли.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, за указанный период по программе реновации было построено свыше 80 новых домов, в них более 23 тысяч квартир. Также строители выполнили комплексное благоустройство придомовых территорий.

Качеству строящихся по программе реновации домов уделяется особое внимание по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Строительство домов по реновации проходит под надзором Мосгосстройнадзора. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз.

Специалисты провели свыше 750 проверок на предмет соответствия материалов и работ требованиям проектной документации.

Ранее Собянин заявил, что возводимые по программе реновации дома экономят по сравнению с пятиэтажками до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

