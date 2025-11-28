Ефимов: Московские строители завершили проходку тоннелей в Самарском метро
Столичные метростроители завершили работу над двумя перегонными тоннелями на участке от станции «Алабинская» до станции «Театральная» Самарского метрополитена. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве продолжается активное строительство новых линий и станций метро. Несмотря на это, столичные метростроевцы помогают развивать транспортную сеть в других регионах России, Самара – один из них. Московские строители вели проходку тоннелей на первой и единственной линии Самарского метрополитена – от конечной на данный момент станции “Алабинская” до новой станции “Театральная”», – отметил заммэра.
Проходку левого тоннеля между этими станциями строители завершили в конце прошлого года, сейчас закончили проходку правого, протяженность которого составляет около 1,6 километра.
Перегон «Алабинская» – «Театральная» станет одним из самых протяженных в подземке Самары. «Театральная» - 11-я, конечная, станция на первой линии местного метро, которое появится в историческом центре города.
Проходку вели закрытым способом тоннелепроходческим механизированным комплексом Herrenknecht S-755, участвовавшим в строительстве тоннелей столичной подземки, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман. Проходка тоннелей на перегоне осуществлялась компанией «Мосметрострой».
«Средняя скорость проходки составила около 300 метров в месяц при плановых показателях 250 метров. Данный ТПМК является суперсовременным и обладает безосадочной технологией проходки. Она заключается в том, что при строительстве тоннеля щит заполняет раствором пустоты между выработанной породой и железобетонной обделкой, чтобы поверхность над тоннелем не проседала. На поверхности его работа абсолютно не ощущается», – добавил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
Параллельно в городе завершается строительство станции «Театральная», которая появится рядом с Самарским театром оперы и балета имени Шостаковича. После ввода станции интервал движения поездов метрополитена сократится до 3,5 минуты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной отправили в колонию
- «Страшно представить»: Школьникам пообещали спектакль «Война и мир» в стиле рэп
- Полный зал: Чем рэп-спектакли привлекают старшее поколение
- В Тюменской области школы 11 муниципалитетов перевели на дистант из-за ОРВИ
- Орбан прибыл в Москву
- Режиссер Чащин признался, что получает угрозы из-за спектакля «Каренина»
- Телеграм: осколки мирного плана, ОДКБ и G20
- ЦБ разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
- Профессор объяснил, что поможет избежать нового повышения пенсионного возраста
- Режиссер Чащин: Театр привлечет зрителей из-за «искусственного» кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru