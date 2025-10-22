Ефимов: Монолит станции «Рублево-Архангельское» выполнили почти на 50%

Ведется монтаж основных монолитных конструкций станции «Рублево-Архангельское» строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Возведение основных монолитных конструкций будущей станции метро “Рублево-Архангельское” началось летом этого года. Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тысячи кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тысяч. Станцию возводят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, из которых идут проходки перегонных тоннелей к станциям “Ильинская” и “Липовая Роща”», – добавил вице-мэр.



Каждый день на строительстве станции трудятся порядка 350 рабочих, которые занимаются гидроизоляционными и монолитными работами.



По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, по окончании тоннелепроходческих работ на месте одной из монтажно-щитовых камер открытым способом возведут тоннель, а также построят часть конструктива второго вестибюля станции. Кроме того, на месте второй монтажно-щитовой камеры появится вентиляционная камера, отметил он.



Станция появится в одноименном квартале между Проектируемыми проездами №7101 и №7120. Проектом предусмотрены два вестибюля, шесть лифтов и семь эскалаторов.



Общая длина Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра, проектом предусмотрены 12 станций. Она соединит подмосковный Красногорск и жилые районы северо-запада столицы с деловым центром «Москва-Сити». С Рублево-Архангельской линии можно будет пересесть на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также на МЦК.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил нарастить темпы строительства Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии. По его словам, планируется ввести в эксплуатацию одно электродепо, 13 станций и 26,9 километра линий в 2026-2028 годах.

