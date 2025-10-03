Ефимов: Метро Москвы строят представители около 100 рабочих профессий

В строительстве Метрополитена Москвы принимают участие несколько трудовых династий, а также представители около 100 рабочих профессий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он подчеркнул, что возведение новых объектов метро – одна из важнейших задач, которая стоит перед Москвой.



«На данный момент в столице реализуются проекты строительства сразу трех линий – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек. Как мужчины, так и женщины задействованы в самых разных процессах – от проходки щитов до архитектурной отделки. Кроме того, в строительстве столичного метро участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие», – рассказал заместитель мэра.



Обучение профессиональным навыкам специалисты-метростроевцы получают не в вузе или колледже, а в специальной Технической школе Мосметростроя, а также непосредственно на производстве.



Мужчины, как правило, работают проходчиками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками горнопроходческого оборудования, электромонтажниками и горнорабочими.



По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, среди женщин-строителей много тех, кто занимается отделкой станций и вестибюлей метро.



«Среди женщин немало и маркшейдеров – так называемых “подземных штурманов”, которые задают направление выработкам, выполняют геодезические задачи по созданию станций метро, перегонных тоннелей, стволов, наклонных ходов», – добавил Гаман.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя, который отмечают в России 2 октября.

