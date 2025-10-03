Ефимов: Метро Москвы строят представители около 100 рабочих профессий
В строительстве Метрополитена Москвы принимают участие несколько трудовых династий, а также представители около 100 рабочих профессий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что возведение новых объектов метро – одна из важнейших задач, которая стоит перед Москвой.
«На данный момент в столице реализуются проекты строительства сразу трех линий – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек. Как мужчины, так и женщины задействованы в самых разных процессах – от проходки щитов до архитектурной отделки. Кроме того, в строительстве столичного метро участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие», – рассказал заместитель мэра.
Обучение профессиональным навыкам специалисты-метростроевцы получают не в вузе или колледже, а в специальной Технической школе Мосметростроя, а также непосредственно на производстве.
Мужчины, как правило, работают проходчиками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками горнопроходческого оборудования, электромонтажниками и горнорабочими.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, среди женщин-строителей много тех, кто занимается отделкой станций и вестибюлей метро.
«Среди женщин немало и маркшейдеров – так называемых “подземных штурманов”, которые задают направление выработкам, выполняют геодезические задачи по созданию станций метро, перегонных тоннелей, стволов, наклонных ходов», – добавил Гаман.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя, который отмечают в России 2 октября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кассовый успех «Дракулы» в России объяснили безрыбьем в прокате
- СК: Свыше 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений Киева с 2014 года
- В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве
- Телеграм: Годовщина воссоединения, Валдай и шатдаун
- СМИ: Трамп может передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам РФ
- «Похоже на банду»: Европа тянет руки к замороженным российским активам
- В Сиднее упал вертолет, один человек погиб
- СМИ: Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия
- В Петербурге легковушка пробила ограждение на набережной и упала в реку
- Лукашенко предложил Германии восстанавливать отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru