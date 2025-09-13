Ефимов: Летом около 13,5 тысяч москвичей получили документы на квартиры по реновации
С июня по август около 13,5 тысяч москвичей получили документы на новое жилье по реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За три летних месяца договоры на квартиры по программе реновации с Департаментом городского имущества заключили около 13,5 тысячи москвичей. Это в два раза больше, чем летом прошлого года. На востоке Москвы документы на комфортное жилье оформили почти 2,4 тысячи горожан, на севере – свыше 2,2 тысячи человек. На северо-востоке правообладателями стали около 2,1 тысячи москвичей», - рассказал он.
Благодаря городу жильцы по программе реновации получили квартиры с улучшенной отделкой. Важно, что квартиры строились с соблюдением принципа безбарьерной среды.
На первых этажах новостроек по реновации открываются кафе, магазины и салоны красоты, а также другие социально-бытовые предприятия.
Как отметила руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, активнее всего жители оформляли документы на новое жилье в июле – в этот период такие договоры с городом заключили почти пять тысяч москвичей. Также она отметила, что всего общее количество правообладателей квартир по реновации за это лето на 30% превышает показатели весны – их получили 10,1 тысячи москвичей.
Информацию по оформлению квартир и другим вопросам по реновации горожане могут получить от сотрудников Департамента городского имущества. Прийти на консультацию можно в отделы на первых этажах домов по реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как реновация меняет московские районы.
