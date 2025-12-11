Ефимов: Крупный бизнес-центр построят на северо-западе Москвы
Новый общественно-деловой комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров возведут в столице в 1-м Силикатном проезде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Хорошеве-Мневниках возведут общественно-деловой комплекс площадью 107,2 тысячи квадратных метров. Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами», – уточнил заместитель мэра.
Он рассказал, что четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фуд-корт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения, а с пятого по 42-й этаж будут расположены офисные помещения различной площади.
Проектом здания также предусмотрены трехэтажная наземная парковка, а также пятиуровневый подземный паркинг, рассчитанные на 381 парковочное место.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что возле бизнес-центра на площадке из натурального камня установят арт-объект высотой четыре метра в виде нескольких колец различного диаметра, переплетающихся в основании.
В соответствии с проектом в здании предусмотрены три лифтовых группы из 22 скоростных лифтов.
