Ефимов: КПП стройплощадок Москвы оборудуют биометрическими системами контроля доступа

В Москве с 1 сентября все контрольно-пропускные пункты на стройплощадки оборудуют биометрическими системами контроля и управления доступом (СКУД). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия», - подчеркнул заместитель мэра.

По его словам, биометрические СКУД обеспечат строгий контроль за доступом на стройплощадки, исключая возможность использования чужих пропусков или поддельных документов.

Решение об этом было принято столичным департаментом градостроительной политики во исполнение протокола Антитеррористической комиссии города. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский назвал его важным шагом в создании безопасной среды для работников и защиты стратегически значимых объектов.

«Нововведения станут значимым вкладом в комплексную систему антитеррористической защищенности города», – отметил Овчинский.

Компании-застройщики смогут выбрать совместимые системы из перечня, опубликованного на официальных ресурсах.

