Ефимов: К 2029 году в Москве построят более 283 километров дорог

В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы города к 2029 году появится 283,4 километра дорог. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Параллельно мы продолжим развивать локальные связи между округами и районами столицы. В частности, сейчас мы сконцентрированы на реализации проектов по реконструкции существующей улично-дорожной инфраструктуры на территориях бывших промзон, возведению путепроводов и мостовых сооружений в районах, ограниченных действующими путями железных дорог и водными преградами», – заявил он.

Также в городе проектируют пешеходные и автомобильные мосты через Москву-реку. Продолжается реконструкция Новозаводской улицы и Рублевского шоссе, строительство эстакады основного хода по шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, и развитие улично-дорожной сети вблизи станций Московского центрального кольца.

Как напомнил Ефимов, высокие темпы реализации объектов дорожно-мостового строительства в столице сохраняют с 2011 года. При этом ежегодно в городе открывают в среднем 100 километров новых дорог.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков со своей стороны подчеркнул, что сегодня на заключительном этапе находится целый ряд транспортных проектов. К примеру, уже ввели в эксплуатацию четыре из пяти участков магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Открытие трассы создаст прямую транспортную связь между ТиНАО и севером города.

«Сейчас мы также строим дополнительный участок самого МСД на юге столицы. Его ввод в эксплуатацию обеспечит прямое соединение между шестым и восьмым участками южного направления диаметра», – заявил Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года.

