Ефимов: Инвесторы выкупили у Москвы более 650 объектов по преимущественному праву

За девять месяцев 2025 года инвесторы приобрели у столицы свыше 650 объектов общей площадью более 95 тысяч кв м по преимущественному праву выкупа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев 2025 года предприниматели приобрели у города по преимущественному праву выкупа 653 объекта для коммерческого использования. Их общая площадь превышает 95,2 тысячи кв м», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, малый и средний бизнес выкупает помещения, так как стремится иметь собственное здание и не зависеть от повышения арендных ставок. Ефимов добавил, что такое решение позволяет увеличить активы компании, а рассрочка на семь лет стимулирует развитие городского предпринимательства.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что бизнес проявляет интерес чаще всего к Северному, Южному и Восточному административным округам столицы. В них было приобретено 100, 95 и 84 помещения соответственно. Их общие площади превысили 11 тысяч кв м.

Для выкупа по преимущественному праву инвестору необходимо соответствовать критериям, снимать объект в аренду не менее года и входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Далее необходимо отправить заявление на государственную услугу «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Весь процесс полностью реализуется в режиме онлайн на портале mos.ru.

