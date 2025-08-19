Ефимов: Инвесторы выкупили на торгах 10 тысяч коммерческих объектов с 2020 года
Город реализовал свыше 900 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости посредством электронных аукционов с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За пять с половиной лет предприниматели и физические лица купили у города по итогам торгов 9,8 тысячи коммерческих объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Цифровизация всего процесса реализации имущества позволила участвовать в торгах большему количеству инвесторов. Сумма реализации недвижимости составила 91,3 миллиарда рублей, в последующем эти средства можно будет направить на развитие столичной инфраструктуры. В приобретенных объектах открыли кафе, салоны красоты, коворкинг-центры, офисы и другие виды бизнеса. Благодаря этому в городе появились новые рабочие места», – добавил вице-мэр.
Москва выставляет на торги как помещения в жилых и нежилых зданиях, так и отдельные строения почти во всех районах города.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, особенно активно инвесторы приобретают недвижимость в объектах культурного наследия. Высокий спрос объясняется перспективой ведения бизнеса в престижных районах с высоким туристическим и деловым потоком. Так, с 2020 года у города выкупили 110 исторических зданий и помещений: 73 — в центре Москвы, 18 — на юге города, 11 — на юго-востоке столицы, отметила она.
В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что в аукционах с 2020 года приняли участие более 48 тысяч человек, в среднем на лот претендовало семь инвесторов.
Лоты размещены на столичном Инвестиционном портале. Электронные сервисы предпринимателей развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных».
