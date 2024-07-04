Ефимов: Инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

Предприниматели возведут на 11 площадках бывших промзон, а так же на неэффективно используемых и незастроенных территориях Москвы более 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, реализуют 11 проектов комплексного развития территорий на участках площадью более 166 гектаров. Город заключил договоры в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести более 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также около двух миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов. Среди низ школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры», – пояснил он.

Как добавил Ефимов, реализация проектов создаст в городе более 46 тысяч рабочих мест. В Москве регулярно проводятся торги для инвесторов, которые готовы реорганизовать бывшие промзоны в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в ходе торгов также были определены инвесторы, которые заключили с городом договоры о развитии семи территорий.

«Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости», – отметил он.

Программа КРТ позволяет создать на месте бывших промзон современные многофункциональные городские кварталы. На данный момент в Москве реализуется 236 подобных проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров, их проработка ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

