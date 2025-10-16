Ефимов: Инвесторы построят четыре производства на востоке Москвы

В Восточном административном округе город выделил инвесторам участки для реализации четырех проектов. Предприниматели могут арендовать землю за один рубль в год для создания производств в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды участков для строительства производств. С 2022 года на востоке столицы по ставке один рубль в год выделено более 5,6 гектара земли для возведения четырех предприятий общей площадью почти 75 тысяч квадратных метров», – отметил заммэра.

Планируется, что размер инвестиций превысит девять миллиардов рублей. В Москве с 2016 года активно реализуются крупные инвестиционные проекты, которые стали важным механизмом для развития городской экономики.

По инициативе Сергея Собянина ведется систематическая работа по модернизации промышленной инфраструктуры столицы и созданию условий для размещения современных производств. В рамках масштабных инвестпроектов на востоке города строятся четыре предприятия, специализирующихся на производстве кабельно-проводниковой продукции, электронного и осветительного оборудования, а также мебели. После завершения строительства эти объекты обеспечат более 600 рабочих мест для квалифицированных специалистов.

С марта 2022 года в Москве действует мера поддержки, позволяющая предоставлять участки под строительство промышленных объектов по льготной ставке. Как отметила министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, благодаря такой поддержке предприниматели могут сократить расходы и оперативно запустить производство продукции, важной для экономики. Она добавила, что на востоке города выделены три участка за пределами Московской кольцевой автодороги — в Новокосине и Косино-Ухтомском, где планируется создание промышленного парка. Дополнительно выделен участок в районе Метрогородок для строительства завода по производству кабельной продукции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково.

