Ефимов: Инвесторы отремонтировали девять объектов по льготной программе в ВАО

Девять объектов недвижимости восстановили и отремонтировали инвесторы в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год» на востоке Москвы. Объекты были переведены на льготную арендную ставку, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения. Общая площадь недвижимости, переданной инвесторам, составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели уже выполнили все условия программы и были переведены на льготную ставку», — отметил вице-мэр.

В частности, в двух зданиях суммарной площадью около 900 «квадратов» в районах Преображенское и Соколиная Гора открыты отели. Также по окончании реставрации в 2023 году перешли на льготную арендную ставку доходные дома Г.К. Горбунова площадью порядка 1200 квадратных метров.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, реализация льготной программы в ВАО началась с аренды двух зданий суммарной площадью почти 2000 «квадратов» в ноябре 2013 года. Сейчас в них открыты частные детсады с ясельными группами. Всего в на востоке Москвы по льготной ставке частные учебные учреждения арендовали шесть зданий общей площадью около 8700 квадратных метров. Здесь открылись пять детсадов и частная школа.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в Москве выполняли работы по сохранению 849 исторических объектов, 157 из них отреставрированы. Согласно поручению градоначальника, каждый год в Москве необходимо реставрировать не меньше 150 объектов культурного наследия.

