Ефимов: Инвесторы откроют пять школ и детсадов по программе льготной аренды

В рамках программы «1 рубль за квадратный метр льгот» инвесторы отремонтируют и оборудуют пять объектов для открытия частных образовательных учреждений. Ранее Москва предоставила предпринимателям свыше 4700 «квадратов» недвижимости. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы готовят к открытию пять частных образовательных учреждений по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Сейчас проводятся ремонтные и другие работы, здания оснащают необходимым оборудованием. В последующем их смогут посещать 360 учащихся и воспитанников. Четыре здания и помещение суммарной площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров были арендованы у города по итогам торгов в 2024 и 2025 годах. Недвижимость находится на юго-востоке, севере и северо-востоке столицы, а также в Новомосковском административном округе», – отметил вице-мэр.



Согласно программе, рабочие в срок от полугода до трех лет должны отремонтировать помещения и открыть отвечающие всем требованиям образовательные учреждения.



Так, в 2024 году город и инвестор заключили договор аренды здания в районе Печатники площадью 326,8 квадратного метра, где откроется детсад для 30 воспитанников. Кроме того, в Головинском районе появится детсад на 90 мест — в помещении площадью более 1500 метров ведутся восстановительные работы с осени 2024 года.



«С начала 2025 года к программе льготной аренды для открытия объектов образования присоединились три инвестора», — заявила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева. Так, детские сады появятся на Новомосковской улице и улице Космонавтра Волкова, а частная школа откроется на Типографской улице в Новой Москве.



Объекты недвижимости по льготной программе выставляются на специальные аукционы. С их победителями город на 49 лет заключает договоры аренды. По окончании ремонта и выполнении условий Департамента образования и науки предприниматели вправе воспользоваться льготной арендной ставкой.



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, льготная программа востребована среди столичных предпринимателей: в 2025 году на один лот в среднем претендуют четыре участника.



Информация об актуальных предложениях размещена на Инвестиционном портале Москвы. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

