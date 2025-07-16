Ефимов: Инвесторы купили и арендовали 125 исторических объектов в Москве с 2020 года

Москва заключила с предпринимателями 125 договоров аренды и купли-продажи исторических объектов суммарной площадью порядка 24,3 тысячи «квадратов» с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За пять с половиной лет по итогам конкурентных процедур инвесторы приобрели и арендовали у города 125 зданий и помещений в объектах культурного наследия в семи административных округах Москвы. Общая площадь недвижимости составила около 24,3 тысячи квадратных метров. Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ. При этом по программе льготной аренды “1 рубль за квадратный метр в год” это требование является обязательным для перехода на льготную ставку», – отметил вице-мэр.

Здания и помещения, переданные инвесторам, находятся в ОКН федерального и регионального значения и объектах культурного наследия.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, 106 объектов были приобретены в собственность, в отношении 14 зданий и помещений были заключены договоры аренды на льготных условиях, еще пять были арендованы у города на общих условиях.

В частности, среди реализованных объектов – «Доходный дом купца Моисея Кочубея», помещение в «Доходном доме графа А.Д. Шереметева» и другие памятники архитектуры.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал такие здания и помещения ценными лотами для предпринимателей, отличающимися расположением в исторических районах и уникальным обликом. Средняя конкуренция с 2020 года на таких аукционах составляет два участника на лот.

В зданиях после реставрации открываются коворкинг-центры, точки общепита, арт-пространства и другие объекты. Так, гостиницы работают в зданиях «Дом купца Бавыкина» и «Особняк семьи Коровиных», кроме того, «Дом неклассного художника А.К. Сильверсвана» занимает офис оной из частных организаций.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина, каждый год в Москве необходимо реставрировать по меньшей мере 150 объектов культурного наследия.

Актуальные предложения от города размещены на Инвестиционном портале Москвы. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

