Ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Авария произошла на Прегольской теплоэлектростанции под Калининградом, без электричества остались несколько районов области. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил источник агентства в экстренных службах региона, на ТЭС отключены четыре энергоблока.

Администрация Балтийского округа проинформировала об отключении электропитания и светофоров в Балтийске. При этом Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» предупредил, что из-за отсутствия напряжения частично заблокировано движение трамваев и троллейбуса на трех маршрутах. В свою очередь, власти Черняховского городского округа заявили о внеплановых ремонтных работах.

Ранее в Луганской Народной Республике свыше 144 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за непогоды, напоминает RT.

