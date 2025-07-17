Ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Авария произошла на Прегольской теплоэлектростанции под Калининградом, без электричества остались несколько районов области. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил источник агентства в экстренных службах региона, на ТЭС отключены четыре энергоблока.
Администрация Балтийского округа проинформировала об отключении электропитания и светофоров в Балтийске. При этом Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» предупредил, что из-за отсутствия напряжения частично заблокировано движение трамваев и троллейбуса на трех маршрутах. В свою очередь, власти Черняховского городского округа заявили о внеплановых ремонтных работах.
Ранее в Луганской Народной Республике свыше 144 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за непогоды, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru