Ефимов: Инвесторы арендовали у города 13 участков земли для коммерческих объектов

Инвесторы арендовали порядка 4000 га земли по итогам торгов для строительства коммерческой недвижимости в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 гектара для возведения почти 95 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти столько же договоров было заключено с победителями аукционов за весь 2023 год. Это говорит о высокой активности инвесторов», — заявил вице-мэр.

Здесь будут построены многофункциональные и торгово-бытовые комплексы, медицинские центры, магазины, а также предприятия для обслуживания транспорта.

Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, крупнейшей сделкой стала аренда участка на Судостроительной улице (район Нагатинский Затон) площадью порядка 1 га. Здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6900 га. Наименьший участок занимает площадь 0,06 га. Он расположен в деревне Сенькино-Секерино (ТиНАО). Здесь возведут торгово-бытовой объект, по площади не превышающий 241,2 квадратного метра.

