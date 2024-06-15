Ефимов: Инвестор возведет деловой центр в Тимирязевском районе Москвы

Современный деловой комплекс с торговой галереей около станции метро «Дмитровская» в Москве построит инвестор в рамках программы комплексного развития территорий (КТР). Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития участка площадью 0,56 гектара по адресу: Дмитровский проезд, владение 1Г на севере столицы реализует компания STONE. Соответствующий договор был заключен с инвестором в 2022 году. На месте недостроенного объекта через три года появится деловой центр общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей», – уточнил заместитель мэра.

Он также заявил, что благодаря этому в районе появятся 3,5 тысячи новых вакансий.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в составе делового комплекса появится пространство площадью более трёх тысяч квадратных метров, где разместятся отделения банков, кафе, магазины и аптеки.

Инвестор уже получил разрешение на строительство объекта, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.Он также отметил, что на участке 2,9 тысячи квадратных метров возведут деловой объект с двухуровневым подземным паркингом на 120 машино-мест.

Генеральный директор STONE Максим Гейзер подчеркнул, что вся территория бизнес-центра будет в свободном доступе для жителей района, кроме того, по его словам, между деловым центром и торговой галереей создадут открытое пешеходное пространство, которое станет новой точкой притяжения москвичей.

