Ефимов: Инвестор построил в Зеленограде завод для строительной отрасли
Инвестор построил в Зеленограде завод, ориентированный на нужды строительной отрасли. Промышленный объект стал частью масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и вторым объектом кластера в Савелках. О деталях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Зеленоградском административном округе активно развивается промышленная инфраструктура, в том числе благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Так, в районе Савелки завершилось возведение завода в рамках формирования промышленно-строительного комплекса. Всего в его состав войдут четыре объекта», - отметил он.
Город выделил под проект 17 гектаров земли, которые инвестор получил в аренду за один рубль в год. Проект откроет более 140 новых рабочих позиций для жителей.
В здании разместятся предприятия «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг», которые занимаются выпуском светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Как добавили в Мосгосстройнадзоре, инспекторы за время строительства объекта провели девять контрольных мероприятий. Со своей стороны, директор проектов группы компаний ФСК Максим Рыбаков подчеркнул, что объект уже полностью готов, меры господдержки стали важным фактором для успешной реализации проекта.
Напомним, что в рамках МаИП инвесторы получают льготы с 2016 года. Также в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой инвесторы возведут 270 объектов площадью более восьми миллионов «квадратов».
