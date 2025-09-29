Ефимов: Инвестор отреставрирует часть усадьбы Александрово-Щапово

Московские предприниматели смогут арендовать в Новой Москве исторические здания по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставил на торги часть усадьбы Александрово-Щапово, имеющей статус объекта культурного наследия регионального значения. Инвестор сможет арендовать по программе “1 рубль за квадратный метр в год” пять зданий общей площадью почти 800 квадратных метров. По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. Недвижимость имеет свободное назначение, поэтому там можно будет разместить различные виды бизнеса», – отметил вице-мэр.

По его мнению, с учетом богатого прошлого памятника архитектуры будут перспективными бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы.

Срок действия договора, который будет заключен с победителем торгов, составляет 49 лет. Инвестор должен будет в первую очередь определить объем реставрационно-восстановительных работ и согласовать его с городом. Реставрация зданий должна быть завершена в пятилетний срок.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, льготная программа не только спасает от разрушения исторические постройки, но и позволяет арендовать объекты за символическую плату. Будущему арендатору надлежит восстановить бывшую хозяйственную постройку, дом управляющего, склад столовых продуктов, кузницу и каретный двор.

Недвижимость представлена на Инвестиционном портале Москвы, где опубликована вся информация о лотах. Организатором выступает столичный Департамент по конкурентной политике. Как отметил его глава Кирилл Пуртов, на аукционах представлены земельные участки, а также нежилые помещения. В торгах могут принимать участие физические и юридические лица, а также ИП. Заявки принимаются до 20 октября, торги пройдут 23 октября.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о завершении реставрации двух гротов усадьбы Кузьминки. По его поручению, каждый год в городе должны реставрироваться не менее 150 объектов культурного наследия.

