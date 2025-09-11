Ефимов: Инвестор арендовал два здания в Останкино для открытия детского сада

Столица заключила договор льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» на два здания в Останкинском районе города с победителем торгов. Инвестор обязуется подготовить в них детский сад. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Инвестору необходимо привести помещения в порядок и приобрести необходимое оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение», — объявил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что договор был заключен на 49 лет, а общая арендная плата составит 1,1 тысячу рублей в год после того, как предприниматель выполнит все требования. Уточняется, что ему достался участок площадью около 0,5 га.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что такие аукционы вызывают повышенный интерес у городских бизнесменов. Сразу шесть из них претендовали на объекты в Останкинском районе, подчеркнул он.

Предприниматели могут получить городскую недвижимость во временное пользование в рамках льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Для этого необходимо оснастить объекты оборудованием и подготовить их к образовательной деятельности в течение полугода, а если требуется капитальный ремонт, то в течение полутора лет. На проведение реконструкционных работ у бизнесменов есть три года. После этого им необходимо выполнить требования Департамента образования и науки города Москвы и получить лицензию. В таком случае арендатору предоставляют льготную ставку оплаты: один рубль за кв. м в год.



Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил о ходе строительства образовательного комплекса в Даниловском районе Москвы.

