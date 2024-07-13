Ефимов: Новый общественно-деловой комплекс появится в центре Москвы

Новый многофункциональный общественно-деловой комплекс появится в Мещанском районе (ЦАО) в рамках масштабного инвестпроекта. Столичные власти предоставили инвестору для реализации проекта землю без проведения торгов. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город выделил земельный участок для возведения общественно-делового комплекса около станции метро “Достоевская” площадью 70 тысяч квадратных метров. Новый объект позволит сформировать в центре столицы многофункциональное пространство и создать рабочие места на территории с хорошей транспортной доступностью», – отметил вице-мэр.



Земельные участки без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет в аренду с 2016 года. Для получения особого статуса инвесторам следует предложить проект, направленный на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры.



Город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, площадь предоставленного инвестору на пять лет земельного участка составляет 0,43 га. Инвестор должен за это время построить и открыть деловой комплекс, отметил он.



На реализацию масштабных инвестпроектов в первом полугодии 2024 года город предоставил почти 170 га земли. Это позволит построить новые объекты общей площадью свыше 1,7 млн «квадратов», улучшить инфраструктуру города и создать дополнительные рабочие места.

