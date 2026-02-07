Ефимов: Город выставил на торги здание для частной школы по льготной программе

Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице (район Люблино, ЮВАО) для последующего ведения образовательной деятельности. Предприниматель сможет открыть здесь по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» частную школу. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность. На прилегающей территории площадью более 1,8 гектара, которую также предоставят инвестору, можно будет оборудовать игровые площадки и зоны отдыха. Здание рассчитано не менее чем на 500 учеников начальной, средней и старшей школы», – отметил вице-мэр.

Площадь первого и второго этажей здания — порядка 3300 квадратных метров, третий этаж занимает примерно 1100 «квадратов». Кроме того, в здании имеются техническое помещение и подвал.

По словам заммэра столицы, главы Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, по льготной программе на городских торгах в 2025 году реализовали четыре здания. Они расположены в районах Щербинка, Останкинский, Тверской и Восточное Измайлово. В трех из них откроются образовательные учреждения, в одном — гостиница. Средняя конкуренция на аукционах достигает три человека на лот. Заявки на участие в торгах по объекту в районе Люблино можно подать до 10 марта, добавила она.

Ожидается, что сам аукцион пройдет 13 марта. Принять в нем участие смогут как физические, так и юридические лица, в частности, индивидуальные предприниматели.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, льготная программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует для столичных предпринимателей с 2013 года. С победителем торгов город заключает договор на 49 лет, а льготная ставка аренды станет доступной после того, как инвестор выполнит требования по организации и ведению образовательной деятельности. Сегодня в ЮВАО по льготной программе работают шесть частных образовательных учреждений, на льготную ставку перешли четыре из них. Все они находятся в районах с плотной жилой застройках и позволяют уменьшить нагрузку на государственные школы и детсады.

Подробная информация о лотах, а также документация по ним доступны на Инвестиционном портале Москвы.

ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

