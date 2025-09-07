Ефимов: Фармацевтическое предприятие построят на северо-востоке Москвы

Новое инновационное предприятие по производству лекарств появится на северо-востоке столицы. Завод является частью реализации программы масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка один рубль за участок в год. В Северо-Восточном административном округе предоставлена площадка для возведения фармацевтического предприятия», — поделился вице-мэр.

По его словам, общий размер вложений в новое предприятия достиг 13 миллиардов рублей. Проект предусматривает создание не только производственных отделов, но и подразделений, которые будут заниматься научной работой и изучать возможности применения новых технологий и разработок в фармацевтической отрасли.

Реализация этого строительства позволит создать городу больше тысячи рабочих мест, а также сформировать важный центр медицинской инфраструктуры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что общая площадь нового комплекса составит 109 тысяч кв метров. По ее словам, для строительства уже выделено 15,5 га земли и заключен договор аренды на пять лет с предпринимателем, который обязуется запустить производство по истечению этого срока.

Масштабный инвестиционный проект – это механизм взаимодействия города и бизнеса, который действует в столице с 2016 года. Он направлен на развитие экономики и инфраструктуры Москвы, а также на создание рабочих мест. Для этого земельные участки предоставляют в аренду инвесторам.

