Ефимов: Еще три дома построили в Троицком административном округе по проекту КРТ

Рядом с деревней Яковлево Троицкого административного округа построили еще три жилых квартала по программе КРТ, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территория вблизи деревни Яковлево – одна из шести площадок КРТ, где ведутся активные строительные работы. На участке площадью 11,66 гектара формируется экспериментальный жилой микрорайон. Помимо новостроек, возводимых по крупногабаритной модульной технологии, проектом предусмотрено создание необходимой инфраструктуры, в том числе социальной», - рассказал он.

Также Ефимов уточнил, что всего в рамках первой очереди строительства на участке возведут 12 жилых домов, из которых пять общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров построили несколько месяцев назад. Строительство еще трех площадью более 12 тысяч квадратных метров закончили этим летом.

Проект КРТ в Троицке реализует компания «МонАрх», договор о комплексном развитии территории заключили в 2023 году.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский уточнил, что в будущем микрорайоне рядом с Яковлево построили еще три новых дома, где к заселению подготовлены 168 квартир. Также неподалеку девелопер должен построить и передать Троицку образовательный комплекс на 150 учеников и 100 воспитанников.

Строительство объектов шло под контролем Мосгосстройнадзора.

Программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках программы на территории бывших промзон и неэффективно используемых участках создаются привлекательные городские пространства.

