Ефимов: Единый контактный центр Градкомплекса помог 235 тысячам москвичей

В Единый контактный центр (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы за восемь лет с момента его создания поступило более 235 тысяч обращений от жителей столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации. Еще около 24 тысяч запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере. Инвесторы также могут обратиться за разъяснениями», - сказал Ефимов.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в ЕКЦ принимают до двухсот обращений в день.



«Самый популярный вопрос у жителей – о программе реновации. Только с начала этого года специалистам Единого контактного центра поступило более 6,3 тысячи запросов по этой теме. В частности, им задают вопросы о порядке получения квартир в домах по программе реновации, о ходе строительства на стартовых площадках», - отметил Овчинский.



Он также отметил, что москвичей интересуют и услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации».



ЕКЦ Градостроительного комплекса был создан в столице в марте 2017 года.

