Ефимов: Два земельных участка реорганизуют по проекту КРТ в районе Бибирево
Два неэффективно используемых земельных участка реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий в районе Бибирево (СВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В проект КРТ входят два участка общей площадью 1,56 га в районе Бибирево. Один из них площадью 1,12 га находится на улице Лескова, а второй, площадь которого составляет 0,44 га, – на Белозерской. Обе площадки планируется отвести под строительство 46,7 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Рядом находится инфраструктура, которая будет востребована новоселами, – школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины. Объекты повседневного спроса появятся и на первых этажах новостроек, что, в свою очередь, позволит создать более 200 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Участки расположены на улицах Белозерской и Лескова. Кроме социальных объектов, поблизости расположены станция метро «Бибирево» и живописный парк «Этнографическая деревня Бибирево».
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, за шесть лет здесь построят современные новые дома. Проектом в них предусмотрено 375 квартир суммарной площадью 25,6 тысячи квадратных метров. Ключи от нового жилья получат 788 человек. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию, а на улице Лескова появится автостоянка на 30 машино-мест.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
