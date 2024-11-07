Ефимов: Два образовательных учреждения в рамках реализации МаИП появятся в ЗАО
Центр дополнительного образования и детский сад появятся на западе Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Для реализации МаИП инвесторы могут получить земельные участки без торгов с 2016 года. Их можно использовать для строительства социальных учреждений, инновационных центров, производственных комплексов, спортивных, транспортных и иных объектов. Срок аренды земли составляет пять лет. Реализация МаИП помогает создавать рабочие места и развивать городскую инфраструктуру.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на земельном участке площадью свыше 1,2 га будет построен детсад площадью 6200 «квадратов» на улице Матросова. В центре дополнительного образования, который возведут на участке площадью 0,46 га, будут помогать в социализации и обучении воспитанникам коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru