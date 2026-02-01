Ефимов: Дома по программе реновации построят по проекту КРТ в районе Люблино

Жилой комплекс по программе реновации ветхого жилья построят по проекту комплексного развития территорий (КРТ) в районе Люблино (ЮВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта КРТ в районе Люблино на юго-востоке столицы планируется реорганизовать участок площадью 0,69 гектара. Там возведут жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Площадь квартир в нем превысит 11,7 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать более 360 горожан», — отметил вице-мэр.

Участок расположен недалеко от пересечения улиц Краснодонская и Верхние Поля. Поблизости находятся станция метро «Братиславская», парк Героев Отечественной войны 1812 года, культурный центр, магазины, стоматологическая клиника, медцентр, детская музыкальная школа, детский сад и несколько школ.

Помимо нового жилья, для новоселов построят магазины, пункты выдачи товаров и различные сервисы. Работу получат свыше 30 человек. Кроме того, строители оборудуют подземный паркинг и озеленят прилегающую территорию. Ожидается, что на реализацию проекта уйдет пять лет.

Ранее Собянин одобрил два проекта КРТ в Савеловском и Басманном районах. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

