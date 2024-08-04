Ефимов: Для картинной галереи Василия Нестеренко в Москве построили фундамент
Для картинной галереи Василия Нестеренко в Москве построили фундамент, выполнено устройство фундаментной плиты и подземной части, на данном этапе строители ведут работы по армированию и бетонированию стен, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций», - добавил он.
В здании будут представлены коллекции живописных и графических работ народного художника РФ, также здесь разместятся мастерские, магазин и кафе, все необходимое для посетителей, включая гардероб. Познакомиться с экспонатами смогут одновременно 400 гостей.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что строительство галереи стартовало в этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы. Полностью галерея будет готова к 2025 году.
Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, четырехэтажную галерею возведут в классическом стиле, идея проекта здания принадлежит самому художнику.
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