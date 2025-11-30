Ефимов: Детский сад на 300 мест построят в деревне Староселье

В деревне Староселье Филимонковского района стартовало строительство современного детского сада, который сможет принять 300 воспитанников, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новый детский сад начали строить в Филимонковском районе столицы. В трехэтажном здании общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров оборудуют 12 групп для 300 воспитанников», - сказал Ефимов.



Внутри обустроят помещения со всеми необходимыми зонами: игровыми и спальнями, раздевалками, буфетами, кабинетами для развивающих занятий. Для полноценного медицинского сопровождения предусмотрен отдельный блок, а для питания — полноценный пищеблок с полным технологическим циклом. Особого внимания заслуживают многофункциональные залы — музыкальный и физкультурный, которые позволят разнообразить образовательный процесс.



Архитектурное решение здания отличается выразительным обликом: фасад украсит комбинация декоративной штукатурки, фибробетонных панелей и металлических пластин в светлой гамме. Эффектный акцент создадут крупные арочные витражи, гармонично сочетающиеся с высокими (более 2 м) прямоугольными окнами. Входы будут защищены навесами из закалённого стекла. Территория вокруг детского сада превратится в благоустроенное пространство: более половины участка озеленится — здесь высадят деревья и кустарники, обустроят газоны и цветники.



«Внутри и снаружи детского сада будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан», – отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительство ведётся в рамках жилого комплекса «Цветочные поляны» девелопером «Самолет». Разрешение на возведение объекта Мосгосстройнадзор выдал в августе текущего года, а уже в сентябре начались первые строительные работы на участке площадью около одного гектара.

Ранее о планах по созданию новых образовательных объектов сообщал мэр Москвы Сергей Собянин — в частности, речь шла о комплексе в Раменках.

