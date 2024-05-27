Ефимов: Детский образовательный комплекс с садом построят на северо-западе Москвы

«Под территорию образовательных объектов отведен земельный участок в 1,2 гектара. Согласно проекту общая площадь комплекса составит почти 13 тысяч квадратных метров, из которых более шести тысяч квадратных метров займет школа, а остальное – дошкольное отделение. Оба корпуса после ввода в эксплуатацию передадут в систему образования города Москвы», – отметил Ефимов.

По его словам, дети смогут участвовать в практической деятельности по выращиванию различных растений.

Девелоперская компания FORMA планирует реализовать проект в рамках строительства городского квартала Moments. По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергея Кузнецова, планируется возвести трехэтажное школы, которое вместит в себя 350 учеников, а также здание детского сада на 175 детей. Прилегающую территорию оснастят спортивным комплексом, а также спортивно-игровыми площадками.

В школьном огороде будут обустроены грядки, скамейки и кадки. Ученики смогут выращивать овощи и злаки под присмотром учителей. Глава девелоперской компании Илья Чепрасов рассказал, что благодаря этому проекту дети смогут развить свой творческий потенциал и бытовые навыки.

В городском квартале Moments будет построено восемь жилых корпусов, первый из которых планируется сдать в 2025 году.

