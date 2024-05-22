Здание будущей школы в Ватутинках готово более чем на 95%

Новое здание школы в деревне Ватутинки (район Троицк) построено более чем на 95%. Здесь появится свыше 10 тысяч единиц оборудования и отечественной мебели, завершается их монтаж. Застройку проводит АНО «РСИ». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, обучаться в новом образовательном комплексе смогут 1200 детей. Проектом предусмотрено разделение зон начальной и основной школ, общие помещения будут находиться в отдельном блоке. Рекреация со светопрозрачными стенами и крышей появится в одном из корпусов четвертого этажа. Всего школа будет состоять из короткого четырехэтажного корпуса, длинного корпуса переменной этажности и центрального пятиэтажного блока, отметил он.

Основную входную группу в центральной части поделят на зоны начальной, средней и старшей школы. В вестибюле разместятся обеденный зал, пищеблок, гардеробы и комната охраны с диспетчерским пунктом.

На первом этаже длинного корпуса будет находиться блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор, в дальней части корпуса будут заниматься ученики второго-четвертого классов.

В коротком четырехэтажном корпусе проектом предусмотрен ИТ-полигон. Его можно разделить на зоны моделирования, испытания устройств, обработки материалов, разработки устройств и программирования трансформируемыми перегородками.

