Ефимов: Деловой комплекс построили в Можайском районе
В бизнес-парке рядом с инновационным центром «Сколково» (Можайский район, ЗАО) построили последние два корпуса. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Объект построили за счет частных инвестиций на Сколковском шоссе. «Сколково Парк» находится в 20 минутах езды от центра Москвы.
«Завершено строительство двух офисных корпусов площадью 14,6 тысячи и 13 тысяч квадратных метров, объединенных общим стилобатом. С вводом последних двух корпусов строительство делового квартала полностью завершено. Общая площадь объекта составляет 212 тысяч квадратных метров, он расположен в окружении ландшафтного парка площадью девять гектаров. Деловой комплекс обеспечит более 10 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.
На общем стилобате расположены шесть шестиэтажных зданий. Фасады выполнены из анодированного под бронзу алюминия и натурального базальта.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, стилобатная часть двух новых корпусов отличается панорамным видом на живописные зоны отдыха и искусственное озеро площадью 3000 квадратных метров. Здания отличаются максимальным уровнем естественного освещения, а также современными системами очистки и фильтрации воздуха. Кроме того, рабочие оснастили офисы интеллектуальной системой мониторинга потребления ресурсов и микроклимата в режиме реального времени.
На всех этапах строительство корпусов контролировал Мосгосстройнадзор. Во время возведения объектов на участке площадью свыше 10 га было проведено 54 выездные проверки. Ранее в эксплуатацию ввели четыре корпуса бизнес-парка.
Помимо корпусов, здесь предусмотрены летние террасы, озелененные пространства и прогулочные маршруты, а также парковки для автомобилей и велосипедов. Девелопером проекта выступило ООО «ЗАРЕЧЬЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
