Ефимов: Четыре участка реорганизуют по проекту КРТ в Можайском районе

Четыре земельных участка реорганизуют по программе комплексного развития территории (КРТ) в Можайском районе (ЗАО). Здесь построят жилье по программе реновации. Проект опубликован на портале mos.ru, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Четыре участка общей площадью 2,43 гектара в Можайском районе реорганизуют по проекту КРТ. Территории находятся близи Можайского шоссе в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включая социальную. Два участка отведут под строительство жилья для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит 41,3 тысячи квадратных метров. Два других участка благоустроят», – отметил вице-мэр.



Реорганизуемые участки расположены на Гродненской улице и Можайском шоссе. Поблизости расположены торговые и спортивные объекты, учреждения здравоохранения, детсады и школы, а также Козловский лес и парк «Кунцево» с выходом к реке Сетунь. Кроме того, рядом находятся станции «Кунцевская» БКЛ и МЦД-1, «Давыдково» БКЛ, а также «Рабочий поселок» МЦД-1.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в новых домах проектом предусмотрены 352 квартиры суммарной площадью 24,1 тысячи «квадратов». В них будут проживать свыше 740 человек, а открытие на нежилых первых этажах предприятий малого и среднего бизнеса даст возможность создать порядка 120 рабочих мест. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию и построят локальные дороги, добавил он.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

