Ефимов: Четыре спортивных инвестпроекта реализуется в Мневниковской пойме

Четыре крупных спортивных объекта построят инвесторы в Москве на территории Мневниковской поймы в ходе реализации масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Мневниковской пойме идет активное градостроительное развитие – формируется современное городское пространство. Например, там возведут несколько крупных спортивных комплексов. Сейчас на разных стадиях реализации находятся четыре проекта, для которых город предоставил инвесторам около 15 гектаров земли», – рассказал заместитель мэра.



По его словам, там появятся футбольные поля, теннисный центр, ледовые площадки и другие объекты общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что в 2025 году власти столицы передали Российскому футбольному союзу для строительства Центра подготовки сборных команд России по футболу участок более шести гектаров.



Кроме того, город передал инвестору более 3,6 гектара для возведения комплекса, в составе которого будут ледовая арена для хоккея и фигурного катания, залы для гимнастики и различных единоборств. На участке площадью свыше 2,2 гектара построят теннисный центр. На участке площадью 3,03 гектара строится Международная хоккейная академия Александра Овечкина с пятью ледовыми площадками. В будущем году её планируется сдать в эксплуатацию.



На территории Мневниковской поймы ранее на земельном участке площадью почти два гектара уже завершилось строительство Ледового дворца в рамках МаИП.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Мневниковской пойме с 2020 года под строительство 1,8 млн кв. м недвижимости выделили больше 73 га в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

