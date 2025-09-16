Ефимов: Четыре фармпредприятия получили землю в аренду по льготной ставке

Москва предоставила льготную ставку по аренде четырем фармацевтическим производствам со статусом промышленного комплекса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город оказывает всестороннюю, в том числе имущественную, поддержку столичным предприятиям. Для компаний со статусом промышленного комплекса действуют особые условия аренды земли для эксплуатации зданий – ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка. Такая льгота предоставлена четырем производителям лекарственных препаратов», — отметил вице-мэр.

По его словам, столица помогла инвесторам сэкономит свыше 7 миллионов рублей. Производства находятся на юге, юго-востоке, севере города и в Зеленограде.

Статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и позволяет бизнесу пользоваться дополнительными бонусами. Помимо налоговых льгот в размере 50% от исчисленного для зданий и 20% для земли, предприниматели получают ставку аренды в 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что общая площадь льготных фармацевтических производств составила 6,7 га. Благодаря городской поддержке, предприниматели смогут инвестировать деньги в модернизацию и ремонт заводов, а также повысить свою конкурентоспособность, добавила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве функционируют более 300 предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия.

