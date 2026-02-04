Ефимов: Более 90 домов расселили по программе реновации на северо-востоке столицы

В СВАО с начала реализации программы реновации был полностью расселен 91 дом, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переезд жителей старых домов по программе реновации начался на северо-востоке столицы в 2018 году. К настоящему моменту в СВАО полностью расселили 91 дом – новые квартиры получили 16,1 тысячи москвичей. Под заселение по программе реновации передали 60 жилых комплексов», - рассказал он.

Ефимов добавил, что всего на северо-востоке Москвы нужно расселить 499 домов, а в новое жилье переедут более 86,5 тысячи горожан. Москвичей ждут квартиры уже с готовой улучшенной отделкой.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что самое большое количество домов расселили в Бабушкинском районе — 22 дома, а в Лосиноостровском были расселены все 18 зданий. В Марьиной Роще по реновации были переселены жители 11 домов. По его словам, все здания построены с соблюдением принципа безбарьерной среды: в вестибюлях и лифтовых холлах нет ступенек, они находятся на одном уровне.

Также Овчинский напомнил, что город помогает жильцам в переезде. Так, на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению можно оставить заявку на вызов грузчика и транспорта.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что в Бабушкинском районе в удобные квартиры переехали 3,6 тысячи человек, в Лосиноостровском районе - 2,8 тысячи москвичей, а в Марьиной Роще документы по переселению оформили 1,4 тысячи горожан. Также она напомнила о сервисе “Переезд по программе реновации”, где можно заключить онлайн-договор и онлайн записаться на квартир.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что первый ЖК по реновации передали под заселение в Савеловском районе.

