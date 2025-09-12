Ефимов: Более 880 тысяч «квадратов» недвижимости построят по 11 проектам КРТ
В августе город подготовил и опубликовал 11 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 112 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, благодаря новым проектам КРТ в Москве появится в общей сложности 3,3 тысячи рабочих мест.
«По итогам августа город проработал и опубликовал еще 11 проектов комплексного развития столичных территорий. 10 из них планируется реализовать на неэффективно используемых участках, а один – в бывшей промзоне “Огородный проезд” на северо-востоке столицы. В ходе реорганизации площадок планируется построить более 880 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье для реализации программы реновации и социальные объект», – отметил Ефимов.
Так, редевелопмент проведут на площадках в 12 районах шести административных округов столицы, в частности в Ломоносовском, Академическом, Рязанском, Бутырском и других.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, около 40% всего объема недвижимости, которую построят в рамках 11 проектов КРТ, составит жилье для реализации программы реновации. Так, на пяти из 11 площадках будет возведено 340,7 тысячи квадратных метров жилья.
В рамках КРТ на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков создаются новые городские пространства. На сегодняшний день в Москве реализуются 336 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 4,2 тысячи гектаров.
