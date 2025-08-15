Ефимов: Более 800 москвичей переселят в Останкино по программе реновации

Жители семи старых домов на улицах Бочкова, Академика Королева, Большой Марьинской и 3-й Новоостанкинской переедут в новостройку по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Останкинском районе к поэтапному переселению по программе реновации приступают более 800 жителей семи старых домов на улицах Бочкова, Академика Королева, Большой Марьинской и 3-й Новоостанкинской. Город передал для них новостройку по адресу: улица Годовикова, дом 11а. Это второй жилой комплекс, возведенный по программе реновации в Останкинском районе», — рассказал вице-мэр.



Он добавил, что это не первая волна переселения жителей, а началась она еще весной прошлого года. По его словам, программа затронула уже более 1,3 тысячи человек из 10 домов, а все в районе планируется расселить 43 строения и 6,7 тысяч москвичей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что жители будут поэтапно выбирать равноценное жилье. Первыми 14 августа начали 120 человек из дома №7 на улице Бочкова, еще через две недели определятся с выбором 200 жителей домов № 8 и № 10 на Большой Марьинской улице, а в сентябре настанет очередь горожан оставшихся домов района. Отмечается, что новостройки имеют улучшенную отделку, сантехнику и все осветительные приборы.

Более подробно о новом жилом комплексе рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, в двух корпусах появится 488 квартир общей площадью 28 тысяч кв м. Все подъезды будут оборудованы лифтами, местами для хранения велосипедов и колясок, а придомовая территория получит детские и спортивную площадку, озеленение и камеры видеонаблюдения.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза.

