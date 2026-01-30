Ефимов: Более 700 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации на Жигулевской улице

Город предложил квартиры по реновации в доме на Жигулевской улице жителям трех пятиэтажек на Волгоградском проспекте, улицах Зеленодольской и Юных Ленинцев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К осмотру квартир в жилом комплексе, расположенном по адресу: улица Жигулевская, дом 12А, приступили более 700 человек из трех старых пятиэтажек. Новостройка стала 20-м зданием, переданным под заселение участников программы реновации в Кузьминках. Это самый высокий показатель среди всех столичных районов. Он обусловлен большим числом домов, подлежащих расселению, – их насчитывается 287», – отметил заммэра.

Новостройка появилась в районе с развитой социально-транспортной инфраструктурой, где есть детские сады и школы, медучреждения и аптеки, магазины и сервисы. Неподалеку находятся станция метро «Кузьминки» и остановки наземного городского транспорта.

По данным Департамента городского имущества Москвы, около 230 жителей дома 39 на Зеленодольской улице первыми начали выбирать квартиры в новостройках по программе реновации. Осмотр жилья стартовал в конце декабря, в январе к ним присоединились почти 490 человек из двух пятиэтажек — дома 109, корпуса 1, на Волгоградском проспекте и дома 67, корпуса 2, на улице Юных Ленинцев. Треть участников программы подтвердила готовность к переезду, первые договоры на новое жильё подписаны, сообщила министр правительства Москвы и глава департамента Екатерина Соловьева.

Новостройка на Жигулевской улице построена на месте ранее расселённого и снесённого дома. В ней предусмотрено почти 300 квартир общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, отметил министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В подъездах есть комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. На придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки, зона отдыха. Для маломобильных жителей адаптировано девять квартир.

