Ефимов: Более 600 территориальных проектов планировки утвердили в Москве с 2011 года
В столице с 2011 года разработали и утвердили более 600 территориальных проектов планировки территории (ППТ) для строительства разной недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2011 года в столице утверждено 655 территориальных ППТ для строительства различных объектов недвижимости, в том числе социальной и административной инфраструктуры. Только с начала этого года город выпустил 31 проект планировки территории для возведения более 10 миллионов квадратных метров зданий и сооружений», - рассказал Ефимов.
По его словам, за 2024 год в Москве было утверждено 35 ППТ для возведения 11,5 млн квадратных метров недвижимости.
В процессе разработки ППТ особый акцент сделали за создании качественной городской среды. В связи с этим рядом запанирована и другая необходимая инфраструктура.
В свою очередь председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская заявила, что ППТ призваны наиболее эффективно развивать городскую среду для жителей: там появляются зеленые зоны, развлекательная и медицинская инфраструктура.
