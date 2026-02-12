Ефимов: Более 60 объектов образования построили в Москве в 2025 году

Более 60 новых детских садов и школ появилось в российской столице в 2025 году. Объекты сданы во всех 12 административных округах. Такую статистику обнародовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за минувший 2025 год в столице появилось 63 образовательных объекта. В них смогут учиться более 18 тысяч школьников и свыше восьми тысяч дошкольников. Среди построенных 36 садов, 19 школ и восемь образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании. Больше всего новых объектов для юных москвичей построили в ТиНАО – 15. Активно растет образовательная инфраструктура в СЗАО и ЗАО, где возвели по восемь объектов образования. Новые школы и детские сады строят как в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, так и за счет средств девелоперов», – рассказал заммэра.

Все построенные здания отличаются комфортными условиями для учеников и воспитанников. На огороженных территориях школ и детсадов обустраивают спортивные и игровые площадки, стадионы, проводится озеленение. В структуре некоторых школ предусмотрены учебно-опытные зоны с теплицами и грядками.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на долю девелоперов по итогам 2025 года пришлось 45 образовательных объектов. Лидирует в этом плане Коммунарка, там появилось девять новых школ и детских садов. В Хорошево-Мневниках построили школу и два детских сада. Школа и детсад сданы также в районе Южное Медведково.

Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал завершение строительства более 100 объектов социальной инфраструктуры в Москве в 2026 году, речь идет, в том числе, о школах и детских садах. Проекты отвечают целям и задачам национального федерального проекта «Инфраструктура для жизни».

