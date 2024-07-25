Ефимов: Более 6 гектаров земли приобрели москвичи у города для ИЖС с начала года

Жители столицы приобрели у города более 6 гектаров земли для индивидуального жилищного строительства(ИЖС) за первую половину 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, на предоставленных участках москвичи смогут построить дома площадью от 140 до 854 квадратных метров.

«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса», – отметил заместитель мэра.

Он также уточнил, что всего с начала 2024 года жители столицы приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара.

«Они смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров», - добавил Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года участки для индивидуального жилищного строительства приобретались жителями Москвы в четырех городских округах.

«Больше всего их в ТиНАО – 46 общей площадью более шести гектаров, еще пять – в районе Косино-Ухтомский, по одному – в Молжаниновском районе и в Зеленограде», – заявил Гаман.

По его словам, конкуренция на торгах за земельные участки может доходить до 30 участников на один лот.

