Ефимов: Более 500 москвичей начали переселяться в новый дом в районе Люблино

В столичном районе Люблино стартовало переселение горожан из четырех старых домов. Осмотр новых квартир стартовал с конца января. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В конце декабря более 500 жителей четырех старых домов начали получать от города предложения комфортных квартир в новостройке по адресу: Спортивный проезд, дом 6А. Это треть всех адресов, по которым жители получили уведомления о начале осмотров в районе Люблино в прошлом году», — подчеркнул вице-мэр.



По его словам, в районе ведется работа по реализации реновации уже в 63 домах из включенных в программу 152. Ефимов отметил, что свыше 11,7 тысячи человек заключили договоры на равнозначное жилье, что составило 40% от общего числа москвичей, которые будут расселены в Люблино. За это время в нем было построено 18 новостроек, квартиры в которых получили участники программы.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что все горожане получили недвижимость с готовым ремонтом и установленными осветительными приборами и сантехникой, что позволяет снизить затраты на переезд и ремонт.



Новостройка, которая стала домом для москвичей, также оборудована придомовой территорией, в которой создана комфортная среда для жизни. Более того, привычный образ жизни горожан не будет нарушен, так как новое жилье расположено рядом со старыми домами, указал он.



Для более простого переезда москвичи могут воспользоваться инструкцией в программе «Переезд по программе реновации», опубликованной на портале mos.ru. Этот сервис позволяет узнать, как организован переезд, какие документы необходимы для правильного оформления договора, а также найти ответы на конкретные жизненные ситуации.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза и сообщил, что она уже завершена на 25%.

